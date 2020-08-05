Silivri'de otluk alan yandı, meyve ağaçları zarar gördü

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:10

Yangın, akşam saat 18.00 sıralarında Akören Mahallesindeki otluk alanda çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiyeye bildirdi. Bu sırada otluk alanda çıkan yangın yakındaki çiftlik bahçesinde bulunan elma ağaçlarını sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını geniş alana yayılmadan söndürdü. Bir başka yangın noktası ise Gazitepe mahallesindeki yaşandı. Geniş alanda çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

BARAKA YANDI



Öte yandan Silivri Yeni Mahalle Gazitepe yolu üzerinde ise tek katlı bir baraka henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Barakanın bir günde ikinci kez yandığı öğrenilirken, kundaklanmadan şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

