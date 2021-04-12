Sinema dünyasının en çok kazandıran rolleri belli oldu
Forbes, Variety gibi çeşitli kaynaklara göre sinema dünyasının en çok kazandıran rolleri belirlendi.
Forbes, Variety gibi çeşitli kaynaklara göre sinema dünyasının en çok kazandıran rolleri açıklandı. Listede 250 milyon dolarla Keanu Reeves'in The Matrix serisindeki rolü ve yine 250 milyon dolarla Adam Sandler'ın 4 Netflix filminde canlanlandırdığı roller başı çekiyor.
İşte Forbes, Variety gibi çeşitli kaynaklara göre sinema dünyasının en çok kazandıran rolleri, oyuncular ve yönetmenler arasındaki bazı efsanevi anlaşmalardan bazıları:
Will Smith – Men in Black 3: 100 milyon dolar
Keanu Reeves – The Matrix Serisi: 250 milyon dolar
Tom Cruise – Mission: Impossible: 75 milyon dolar
Robert Downey Jr. – Avengers: Infinity War: 75 milyon dolar
Sandra Bullock – Gravity: 70 milyon dolar
Johnny Depp – Alice in Wonderland: 68 milyon dolar
Harrison Ford – Indiana Jones: 65 milyon dolar
Adam Sandler – 4 Netflix filmi: 250 milyon dolar
Tom Hanks – Forrest Gump: 60 milyon dolar
Johnny Depp – Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde: 55 milyon dolar
Jack Nicholson – The Joker: 50 milyon dolar
Leonardo DiCaprio – Inception: 50 milyon dolar
Daniel Craig – Knives Out: 50 milyon dolar
Cameron Diaz – Bad Teacher: 40 milyon dolar
Tom Hanks – Saving Private Ryan: 40 milyon dolar
Will Smith – Bright: 35 milyon dolar
Jim Carrey – Yes Man: 30 milyon dolar
Arnold Schwarzenegger ve Terminator 3: Rise of the Machines: 29,5 milyon dolar
Ryan Reynolds – Six Underground: 27 milyon dolar
Emma Stone – La La Land: 26 milyon dolar
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