Sinema dünyasının en çok kazandıran rolleri belli oldu

12 Nisan 2021 Pazartesi, 09:41

Forbes, Variety gibi çeşitli kaynaklara göre sinema dünyasının en çok kazandıran rolleri açıklandı. Listede 250 milyon dolarla Keanu Reeves'in The Matrix serisindeki rolü ve yine 250 milyon dolarla Adam Sandler'ın 4 Netflix filminde canlanlandırdığı roller başı çekiyor.

İşte Forbes, Variety gibi çeşitli kaynaklara göre sinema dünyasının en çok kazandıran rolleri, oyuncular ve yönetmenler arasındaki bazı efsanevi anlaşmalardan bazıları:

Will Smith – Men in Black 3: 100 milyon dolar

Keanu Reeves – The Matrix Serisi: 250 milyon dolar

Tom Cruise – Mission: Impossible: 75 milyon dolar

Robert Downey Jr. – Avengers: Infinity War: 75 milyon dolar

Sandra Bullock – Gravity: 70 milyon dolar

Johnny Depp – Alice in Wonderland: 68 milyon dolar

Harrison Ford – Indiana Jones: 65 milyon dolar

Adam Sandler – 4 Netflix filmi: 250 milyon dolar

Tom Hanks – Forrest Gump: 60 milyon dolar

Johnny Depp – Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde: 55 milyon dolar

Jack Nicholson – The Joker: 50 milyon dolar

Leonardo DiCaprio – Inception: 50 milyon dolar

Daniel Craig – Knives Out: 50 milyon dolar

Cameron Diaz – Bad Teacher: 40 milyon dolar

Tom Hanks – Saving Private Ryan: 40 milyon dolar

Will Smith – Bright: 35 milyon dolar

Jim Carrey – Yes Man: 30 milyon dolar

Arnold Schwarzenegger ve Terminator 3: Rise of the Machines: 29,5 milyon dolar

Ryan Reynolds – Six Underground: 27 milyon dolar

Emma Stone – La La Land: 26 milyon dolar