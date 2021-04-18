18 Nisan 2021 Pazar, 00:02

İlk kez, 1971 yılında sahneye çıkan Metin Belgin, o tarihten beri oyuncu ve yönetmen olarak tiyatronun içinde. Yanı sıra, kırk yıldır da seslendirme yapıyor, dizilerde oynuyor; oyuncu, yapımcı ve senaryo yazarı olarak da sinemanın içinde yer alıyor. İşte bu kırk yıllık anılar, Sine’masal’da “modern bir meddah”ın kaleminden dile geliyor...

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Bir süre sonra Sadri Abi beni evine davet ediyor, Nişantaşı’ndaki Pazar buluşmalarına katılıyorum. Bu arada Çolpan İlhan’ın konukseverliğini de unutamam, yıllar sonra yapacağımız sohbetleri de... Hulki Saner, Sezer Sezin, Ekrem Bora, Sevda Ferdağ, Selim İleri, Neriman Köksal, Devlet Devrim... Daha kimler, kimler...

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Ziya Öztan beni görüşmeye çağırıyor, Ateşten Günler dizisine hazırlandığını biliyorum. Herhangi bir rol teklif edeceğini düşünüyorum, olsun, o dizide oynamak bile yeter... Kulaklarıma inanamıyorum: “Atatürk!”. Atatürk rolü benim... İlk kez bir dizide, yine Gazi’nin Kurtuluş Savaşı yıllarını canlandıracağım, şansımın ikinci kez döndüğünün farkındayım, heyecandan bacaklarım titriyor ama çaktırmıyorum, bu sefer tamam galiba... Tabu yıkılacak...

Sine’masal / Metin Belgin / Literatür Yayınları / 144 s.