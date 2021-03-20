Şişli'de sahte güzellik merkezine baskın

20 Mart 2021 Cumartesi, 12:26

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta kaçak olarak işletilen güzellik ve estetik merkezi olduğu ihbarını aldı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde kaçak güzellik merkezine baskın düzenledi.

Baskında içeride 6 kadının estetik yaptırmak için beklediğini gören ekipler , kendilerini doktor olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu M.U. ve Kazakistan uyruklu N.R'den işyeriyle ilgili evrakları göstermelerini istedi.

Doktor olduğunu iddia eden kadınların işyerinin ruhsatı olmadığını belirtmesi üzerine işyeri, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. M.U. ve N.R. isimli kadınlar ifadeleri alınması için Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Gözaltına alınan 2 kadının işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderilerek sınır dışı edilecekleri öğrenildi.







Öte yandan, biri Türkmenistan diğerinin ise Kazakistan uyruklu iki kadının kendilerini "estetik doktoru" olarak tanıtarak sosyal medya üzerinden eğitim ve estetik ameliyatı yayını yaptıkları ve bu sayede müşteri kazandıkları ortaya çıktı.

Eğitim verme yeterlilikleri ve eğitim izinleri olmayan doktor olmadıkları öğrenilen 2 kadının yaptığı ameliyatların 800 dolardan başladığı öğrenildi. Ayrıca estetik eğitimine katılanlardan ise 3 ile 5 bin dolar arasında para alındığı belirtildi.