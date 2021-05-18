Sivas’ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 3 kişi yaralandı.

AA
18 Mayıs 2021 Salı, 07:40
Sivas’ta otomobil devrildi: 3 yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 3 kişi yaralandı.

A.E. (50) yönetimindeki 34 DHZ 084 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolundaki Kışla köyü yakınlarında dere kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi F.E. (45) ve 4 yaşındaki oğlu A.B.E. yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.


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