Slovakya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 E Grubu son maçında İspanya ile Slovakya karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2021 Çarşamba, 09:23
Slovakya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2020'de çıktığı 2 maçtan da 1 puan alabilen İspanya, Slovakya karşısında galibiyet arıyor. 

Marek Hamsik’li Slovakya, yıldızlar topluluğu rakibini devirmesi halinde tur biletini kapacak. 

Sürprize izin vermek istemeyen İspanya ise kazanması halinde turlayan taraf olacak. 

SLOVAKYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovakya ile İspanya arasındaki karşılaşma Sevilla'da oynanacak. TSİ 19.00'da başlayacak ve Björn Kuipers'in yöneteceği 90 dakika TRT 1'den naklen yayınlanacak.

SLOVAKYA - İSPANYA MUHTEMEL 11'LER:

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, Hrosovsky, Hamsik, Mak, Duda

İspanya: Unai, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Gaya, Busquets, Thiago, Pedri, Gerard Moreno, Morata, Sarabia


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