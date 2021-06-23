Slovakya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 E Grubu son maçında İspanya ile Slovakya karşı karşıya geliyor.
EURO 2020'de çıktığı 2 maçtan da 1 puan alabilen İspanya, Slovakya karşısında galibiyet arıyor.
Marek Hamsik’li Slovakya, yıldızlar topluluğu rakibini devirmesi halinde tur biletini kapacak.
Sürprize izin vermek istemeyen İspanya ise kazanması halinde turlayan taraf olacak.
SLOVAKYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Slovakya ile İspanya arasındaki karşılaşma Sevilla'da oynanacak. TSİ 19.00'da başlayacak ve Björn Kuipers'in yöneteceği 90 dakika TRT 1'den naklen yayınlanacak.
SLOVAKYA - İSPANYA MUHTEMEL 11'LER:
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, Hrosovsky, Hamsik, Mak, Duda
İspanya: Unai, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Gaya, Busquets, Thiago, Pedri, Gerard Moreno, Morata, Sarabia
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