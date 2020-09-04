Soğanlı mı soğansız mı? İşte menemen pişirmenin maliyeti

04 Eylül 2020 Cuma, 11:13

TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı yıllık enflasyon rakamı yüzde 11.7'ye çıkarken mutfaktaki yangın ise devam ediyor.

Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel Ulusoy ile Dr. Caner Özdurak’ın hazırladığı “Menemen Endeksi”nin ağustos verileri de artışı ortaya koyuyor. Endeksin menemen maliyetlerindeki artış hızının mevsimselliğin de etkisiyle azalması nedeniyle gerilemesine rağmen, ağustos ayında menemen maliyeti yine temmuz ayında da olduğu gibi geçen yılki maliyetlerin üzerine çıktı. Menemen Endeksi Ağustos ayında 5.6 puan (soğanlı) ve 7.6 puan (soğansız) düşüş gösterdi.Fiyatların artış hızı 2019 yılındaki trendle uyumlu olarak ağustos ayında azalırken bu azalışta çarliston biber (yüzde 2 azalış), domates (yüzde 14 azalış ) etkili oldu. Çarliston biber ise yüzde 1 artış gösterirken yumurta fiyatları geçen ayki fiyat artışı trendini korudu ve yüzde1 artış gösterdi.

YUMURTADAKİ FİYAT DÜŞÜŞÜ TÜKETİCİYE YANSITILMADI

Prof. Dr. Veysel Ulusoy ile Dr. Caner Özdurak Irak hükümetinin getirdiği ithalat yasağı yüzünden mayıs ayı başından beri Irak’a yumurta ihracat yapamayan, yumurtayı iç pazarda zararına satmak zorunda kalan yumurta üreticileri marketlerin fiyat düşüşlerini tüketiciye yansıtmamasından şikayetçi olduğunu, yumurta fiyatları uzun süredir maliyetlerin altında kaldığı için üreticilerin ürün üretmeyi bıraktığı ve yakın zamanda bir arz şoku oluşabileceği haberlerinin üreticiler tarafından kendilerine geldiğini bildirirken özellikle yılın son çeyreğinde hem Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki beklentisi ile tezat bir şekilde Covid-19 salgının da ikinci dalganın kapıda olması hem de eriyen rezervler nedeniyle ekonominin kur ataklarına açık olması sebebiyle ekonomide yaşanabilecek maliyet enfasyonunun altını çizdi.

SOĞANSIZ MENEMEN DAHA MALİYETLİ

Ulusoy ve Özdurak, "Bununla beraber işsizlik oranlarının yüksekliği ve yardım paketleri sonrası ekonomide oluşacak belirsizlik hala önemim koruyor. Soğanlı menemen maliyeti geçen seneye göre yüzde 20 soğansız menemen maliyeti ise 2019 Ağustos ayının yüzde 25 üzerinde gerçekleşti. Özellikle pandemi döneminde ücreti bu seviyelerde artabilecek sayılı kişi olacak olması alım gücümüzün düşmesi sebebiyle en temek mutfak unsuru göz önüne alındığında bile ne kadar fakirleştiğimizi bir kanıtı" değerlendirmesini yaptılar.

EN PAHALISINI İZMİRLİLER YİYİOR

Bölgesel menemen maliyetlerine bakıldığında ise hem soğanlı hem de soğansız menemeni en pahalı İzmir'liler yerken en ucuz menemeni Konya, Karaman-TR52 bölgesi yiyebiliyor.