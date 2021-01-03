Sokağa çıkma kısıtlaması hiçe sayıldı... Bağdat Caddesi doldu taştı
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Bağdat Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti. Kısıtlamaya rağmen dün güzel havayı gören vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etmişti. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 86 kişiye cezai işlem uyguladığını açıkladı. Ancak kesilen cezalar fayda etmedi.
Bugün de benzer kalabalık, bu defa sahilde değil, Bağdat Caddesi'nde vardı. Kimi vatandaş köpeğini gezdirmek için dışarıda olduğunu söylerken, kimi vatandaşlar ise fırına gitme bahanesiyle yürüyüşe çıktığını itiraf etti.
FIRINA GİDECEĞİM
Her zamanki standart yalanlar, “Fırına gidip geleceğim. O yüzden çıktım. Fırına gitmeyi bahane edeceğim ne yapayım? diye konuşan Meriç Korkut, "Hava alıp geleceğiz. Herkes aynı yalanı söylüyor biz de onu söylüyoruz. Evim buraya yakın" ifadelerini kullandı.
KÖPEĞİNİ GEZDİRMEK İÇİN ÇIKANLAR DA VARDI
Köpeğini gezdirmek için sokağa çıktığını söyleyen Suat Sezgin, “Resmi gazetede hayvanların ihtiyaçları için dışarıya çıkılabileceği yayınlandı. Evim ileride zaten, 500 metre yürüyüp tekrar evime döneceğim" dedi.
“EVİN İÇİNDE KAFAYI YEDİK"
Bir başka vatandaş ise, “Gideceğim peynir, zeytin, domates alacağım. Ne yiyeceğim? Bir hava alayım. Evin içinde kafayı yedik. Bu gidişle Kozyatağı'na akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim. O hale geldik. Hepimiz kafayı yedik, evin içinde otur otur… Mahkumsun. Bu makul bir şey mi? Şu bankta oturmak yasak. Demin otururken polisler geldi, 'oturma amca' dediler. Bankta oturunca ne oluyor ya? Bunun cevabını versin bir bilim adamı" diye konuştu.
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