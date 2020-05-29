Sokağa çıkma yasağında kaçak iskele kurdular

29 Mayıs 2020 Cuma, 09:45

İskelenin yapıldığını duyan Bodrum Yurttaş İnisiyatifi’nden bir ekip Tilkicik Koyu’nda inceleme yaptı. Ekip adına açıklama yapan Bodrum Yurttaş İnisiyatifi sözcüsü Ayhan Karahan, “Bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl bir vicdansızlıktır. İnsan hayata ve yaşadığı topraklara nasıl bu kadar düşman olabilir? Yasağın başlaması ile yani insanların eve hapsolması ile birlikte 2-3 günde montajları yapmışlar. ‘Denizde yağma var.’ Hem de öyle, böyle değil. Bir kaçak iskelenin de başlangıcına demir kafesten kapı yapılmış. Ve kapıya da kilit vurulmuş. Bu devasa rant alanları oluşurken, kamu adına hareket etmesi gerekenler nasıl bu denli duyarsız ya da etkisiz kalmışlar? Bu işgali kaldıracağız” dedi.

Tilkicik Koyu’ndaki yasadışı rant yağmasını yakından takip eden Muğla Çevre Platformu Bodrum Eş sözcüsü Umay Karabaş ise “Bu bölge uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan en az üç canlının evidir. Akdeniz foku, deniz erişteleri ve pinalar. Bodrum’da kıyıların ne kadar betonlaşma baskısında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla doğal olan ne varsa artık olduğu gibi korumak zorundayız. Buna izin vermeyeceğiz. Doğanın sağlığı hepimizin sağlığı demek” şeklinde konuştu.

Yalıkavak’ta yaşayan Bodrum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve çevre aktivisti Mir Bahattin Demir de, “Bölgede 2 gün önce inceleme yaparken fiili saldırıya uğradık. Ellerinden gelse gökyüzüne de kaçak çıkacaklar. Acilen bu yasadışı işgal sonlandırılmalıdır” dedi.