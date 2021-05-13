Soma katliamının üzerinden 7 yıl geçti: '301 madencinin katili bayram yapıyor'
301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katliamının üzerinden 7 yıl geçti. Katliamın üzerinde 7 yıl geçmesine rağmen sorumlular halen hesap vermedi.
301 maden işçisinin su basması ve çıkan yangın sonrası yaşanan ihmaller nedeniyle toprak altında yaşamını yitirdiği, sorumluların yargılanamadığı Soma katliamının üzerinden 7 yıl geçti.
Türkiye tarihinin en fazla can kaybı ile sonuçlanan iş cinayeti ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçen katliamın ardından madenci yakınları dönemin Başbakanlık Müşavirlerinden Yusuf Yerkel tarafından yerlerde tekmelendi. Madenci yakınına atılan o tekmenin hesabı da sorulmadı.
Katliamda sorumluluğu bulunan sanıkların yargılandığı davada çıkan karar ise dört üyesinin değişmesinin ardından Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından bozuldu ve dört sanık tahliye edildi. Daha önce “olası kastla insan öldürme” suçundan ceza alan sanıklar "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçundan yargılanıyorlar. Davanın gelecek duruşması 24 Mayıs 2021’de yapılacak.
"BUGÜN BAYRAM, BİR DE BİZE SORUN"
Katliamda eşi Mustafa Kaya’yı kaybeden Naciye Kaya, eşinin mezarı başında “Bayram geldi, hem bayram hem ölüm yıl dönümü. Tabii ki kutlayana bayram. Bizim ne yaşadığımızı bir ben, bir evlatlarım biliyor. 7 yıl boyunca biz hep adalet aradık. Maalesef adalet yerini bulmadı, bu saatten sonra da yerini bulacağını sanmıyorum. Bizimkiler toprakta yatarken 301 madencinin katili dışarıda geziyor, şu anda bayram yapıyorlar. Ama bizim içimiz acıyor. Biz adalet istiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz” diye konuştu.
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