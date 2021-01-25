Son anket: Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
İstanbul Ekonomi Araştırma, son anket sonuçlarını yayımladı. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Ocak ayı anketini değerlendiren Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ''AKP bir ayda 4 puan kaybederken, Cumhur İttifakı 5 ayda 7 puan kaybetti'' değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Ekonomi Araştırma Ocak ayı seçim anketini paylaştı. Sosyal medya hesabından anketin sonuçlarını değerlendiren Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP'nin bir ayda 4 puan, Cumhur İttifakı'nın ise 5 ayda 7 puan kaybettiğini açıkladı.
Son anket sonuçları şöyle:
Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna yurttaşlar şu cevabı verdi:
KARARSIZLAR DAĞITILMADAN
AKP: Yüzde 31,6
Kararsız: Yüzde 17,7
CHP: Yüzde 16,5
İYİ Parti: Yüzde 12,8
HDP: Yüzde 8,5
MHP: Yüzde 7,6
DEVA Partisi: Yüzde 2,6
Diğer: Yüzde 1,4
Gelecek Partisi: Yüzde 0,8
Saadet Partisi: Yüzde 0,4
KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA
AKP: Yüzde 36,2
CHP: Yüzde 20,3
İYİ Parti: Yüzde 16,7
HDP: Yüzde 10,5
MHP: Yüzde 9,1
DEVA Partisi: Yüzde 3,6
Diğer: Yüzde 1,7
Gelecek Partisi: Yüzde 1,3
Saadet Partisi: Yüzde 0,6
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