Son araştırma açıklandı: 10 kişiden 7'si hastaneye gitmekten, toplu taşıma kullanmaktan korkuyor

24 Kasım 2020 Salı, 15:22

Ipsos Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, 10 kişiden 7'si hastaneye gitme ve toplu taşıma kullanma konusunda endişe taşırken, yüzde 82 ise markete ve süpermarkete gitme konusunda endişe yaşıyor.

Araştırmada, salgının yurttaşa etkilerinde kötümser hissin oranı da bir ay içinde iki kata ulaştığı kaydedildi. Son bir hafta içinde koronavirüs salgınının genel etkileri hakkında hisler ise yüzde 66’sı daha kötümser olduğunu söyledi. Bu oran Ekim ayında ise yüzde 33 seviyesindeydi.

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik araştırmaya ilişkin şöyle dedi: “Her ne kadar bireysel önlemlerin önemi çok büyükse de son haftalarda toplumda giderek artan bir kötümserlik duygusu hakimdi ve vatandaşların büyük kısmı devletin genel önlemler almasını bekliyordu, istiyordu. Büyük çoğunluk toplu taşıma kullanmak ve hastaneye gitmekten büyük endişe duyuyor, kaçınılmaz bir ihtiyaç olmasına rağmen markete gitmek bile endişe kaynağı.”