SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Aboubakar kararı belli oldu
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic ve Cenk Tosun yer almadı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı tam sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamladı.
Süper Lig’in 35. haftasında Ankaragücü’nü konuk edecek Beşiktaş’ın maç kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic ve Cenk Tosun yer almadı. Larin ise ilk 11'de yer alacak.
Video Haberler
- Fabrikada patlama! Yaralılar var
- Yangına rağmen balık tutmaya devam etti
- CHP paylaştı: 128 milyar dolar ile alınabilecekler...
- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi
- Erdoğan, Yıldırım Akbulut'u bu sözlerle uğurladı
- Dehşeti yaşatmıştı! O taksicinin kim olduğu ortaya çıktı
- Şehrin göbeğinde kadına şiddetin görüntüsü
- Süt akan nehri gören şaşkına döndü
- Yüzü bu hale geldi... Dikkat! Bunu sakın yapmayın
En Çok Okunan Haberler
- Hatipoğlu'ndan 'kripto para' yanıtı
- AKP'li isimden emekli amirallere silahlı tehdit
- Erdoğan’ın ‘Bende kalabilir mi’ dediği amiral dosyası
- Son dakika... ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı
- Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi
- Sergen Yalçın aşı olurken herkesi güldürdü
- İmamoğlu ve babası hakkındaki davada karar çıktı
- Bakan Akar: Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dilerim
- İlk faiz kararı
- Savunma sanayisi projelerini etkileyebilir