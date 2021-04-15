SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Aboubakar kararı belli oldu

15 Nisan 2021 Perşembe, 19:21

Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı tam sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamladı.

Süper Lig’in 35. haftasında Ankaragücü’nü konuk edecek Beşiktaş’ın maç kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic ve Cenk Tosun yer almadı. Larin ise ilk 11'de yer alacak.