SON DAKİKA | Galatasaray-Trabzonspor maçına Mete Kalkavan atandı

19 Nisan 2021 Pazartesi, 15:55

Galatasaray-Trabzonspor maçına Mete Kalkavan atandı. Mete Kalkavan ile Galatasaray'ın yıldızının barışmadığı biliniyor. Kalkavan'ın babası, oğlu bir Galatasaray maçı yönetirken tepkilere üzülerek hastalanmış, sonrasında da hayatını kaybetmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Mete Kalkavan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.