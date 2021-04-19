SON DAKİKA | Galatasaray-Trabzonspor maçına Mete Kalkavan atandı

Son dakika... Zirve yarışını ilgilendiren Galatasaray-Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.. Kalkavan ile Galatasaray arasında sıkıntı yaşanmıştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2021 Pazartesi, 15:55
SON DAKİKA | Galatasaray-Trabzonspor maçına Mete Kalkavan atandı
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Galatasaray-Trabzonspor maçına Mete Kalkavan atandı. Mete Kalkavan ile Galatasaray'ın yıldızının barışmadığı biliniyor. Kalkavan'ın babası, oğlu bir Galatasaray maçı yönetirken tepkilere üzülerek hastalanmış, sonrasında da hayatını kaybetmişti. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Mete Kalkavan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 36’ıncı hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
20 Nisan Salı
16:00  Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16:00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16:00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya
19:00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
19:00 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
21 Nisan Çarşamba
16:00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
16:00 BB Erzurumspor - Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19:00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan
22 Nisan Perşembe
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
19:00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu



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