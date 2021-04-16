SON DAKİKA | Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti

Ankaragücü karşılaşmasının 15. dakikasında rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti. Aboubakar uzun süredir sakatlığı nedeniyle oynayamıyordu. Cenk ise sezonu kapatmıştı.

Cumhuriyet
16 Nisan 2021 Cuma, 19:27
SON DAKİKA | Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti
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Ankaragücü karşılaşmasının 15. dakikasında rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti.
Süper Lig’in 35. haftasında Ankaragücü’nü konuk eden Beşiktaş’ta karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlık şoku yaşandı. Rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sağ ayak bileğinden sakatlandı. Sağlık ekibinin uyarısı sonrasında bu futbolcunun oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Oğuzhan’ın yerine Mensah oyuna dahil oldu. Sağlık ekibinin çağrısı sonrasında sedye, Oğuzhan’ın yanına gelirken, tecrübeli futbolcu, sahayı sedye üzerinde terk etti. Aboubakar uzun süredir sakatlığı nedeniyle oynayamıyordu. Cenk ise sezonu kapatmıştı.


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