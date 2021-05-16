Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne '128 milyar dolar nerede' pankartı asıldı

16 Mayıs 2021 Pazar, 09:22

CHP İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Mahmut Tanal ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü olarak bilinen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartını astı.

POLİS PANKARTI İNDİRMEYE ÇALIŞTI

Kadıgil, Tanal ve Başarır, hızlıca hareket edip dev pankartı sarkıtırken köprüde görevli polisler, CHP’li vekillerin yanına gelerek “128 milyar dolar nerede?” sorusunun yazılı olduğu pankartı indirmeye çalıştı.

Müdahaleyi engelleyen CHP’li vekillerle polisler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

CHP'li milletvekilleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev "128 milyar dolar nerede" pankartı astı. İşte o anlar... — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 16, 2021

“SİZİN İÇİN YAPTIK”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, görevlilere “Sizin için yaptık, geleceğimiz için” yaptık diye seslenirken, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise cebinden Anayasa kitapçığını çıkararak müdahalenin “hukuki temellerden yoksun” olduğuna dikkat çekti. Tanal, İstanbul Valiliği’nin herhangi bir yasaklama kararının olmadığının altını çizdi. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de pankartın indirilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

15 TEMMUZ BAĞIŞLARI NEREDE?

Dev pankartı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden sarkıtan CHP’li 3 vekil ile pankartı indirmeye gelen polisler arasında renkli diyaloglar da yaşandı. Astıkları “128 milyar dolar nerede?” pankartını ancak kendilerinin toplayabileceğini belirten CHP’li vekiller, bir müddet asılı tuttukları pankartı topladı. Birlikte selfie çeken CHP’li vekiller, daha sonra köprüden ayrıldı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır pankartın köprüye asılma anlarını Twitter hesabından canlı yayınlarken, CHP’li vekil Mahmut Tanal ise “Kıymetli Sera Kadıgil ve Ali Mahir Başarır vekillerimizle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartını astık. Bu vesileyle ‘15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için toplanan bağışlar nerede?’ sorusunun da cevabını bekliyoruz” paylaşımını yaptı.