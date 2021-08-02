Son dakika... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore ile karşılaşacak
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Güney Kore ile karşılaşacak.
B Grubu'ndaki son maçında bugün Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, 5 setlik mücadelinin sonunda Rusya'yı 3-2 mağlup etmişti.
Grubu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Güney Kore oldu.
B GRUBU PERFORMANSI
Filenin Sultanları, Tokyo 2020'ye son dünya şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek başladıktan sonra İtalya'ya 3-1, dünya sıralamasının zirvesindeki ABD'ye ise 3-2 mağlup olmuştu.
Cumartesi günü oynanan maçta Arjantin'i 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükselmeyi başaran Milli Takım, bugün gruptaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi.
Video Haberler
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yangına destek için giden traktör kül oldu
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
- Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
- Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
- Beton mikserinin devrilme anı kamerada
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Marmaris'te kimlere çay attığı ortaya çıktı
- Yangınlar üzerinden çok tehlikeli provokasyon
- Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu
- Çökertme'de son durum: Tablo vahim
- İşte son seçim anketi
- O gece neler oldu öyle?
- Üniversite öğrencisi Azra katledildi
- 'Süper varyant' uyarısı
- Sorumluluğu belediyelere attı!
- Bahçeli'den yargıya Harekete geçin çağrısı