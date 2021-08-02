Son dakika... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore ile karşılaşacak

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Güney Kore ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:44
Son dakika... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore ile karşılaşacak
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B Grubu'ndaki son maçında bugün Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, 5 setlik mücadelinin sonunda Rusya'yı 3-2 mağlup etmişti. 

Grubu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Güney Kore oldu.

B GRUBU PERFORMANSI

Filenin Sultanları, Tokyo 2020'ye son dünya şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek başladıktan sonra İtalya'ya 3-1, dünya sıralamasının zirvesindeki ABD'ye ise 3-2 mağlup olmuştu.

Cumartesi günü oynanan maçta Arjantin'i 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükselmeyi başaran Milli Takım, bugün gruptaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi.


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