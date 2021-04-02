Son dakika... AKP'den Kurumlar Vergisi teklifi
Son dakika gelişmesi... AKP, TBMM Başkanlığı'na yeni bir kanun teklifi sundu.
AKP, kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
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Kanun teklifinde ayrıca yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1,500 lira ödeme yapılması da yer alıyor.
Teklif ayrıca, hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeriyor.
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