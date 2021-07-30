Son dakika... Bakan Pakdemirli'den yangınlara ilişkin açıklama

30 Temmuz 2021 Cuma, 10:26

Pakdemirli'nin açıklamasından öne çıkan satır başları:

Aktif olan tüm yangınlarda iyiye doğru gidiş var. Yangınların 57'si kontrol altına alındı. Aktif yangınlar Adana, Osmaniye, Antalya. Bu bölgede Hocalar tarafında tüten odaklarımız var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz. Mersin'de iyiye gidiş var. Kayseri ve Muğla'da da iyiye gidiş var. Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerinde şu anda tehdit yok. Tüm yangınlara 3 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve tüm kamu kurumlarından 4 binin üzerinde personel ile mücadelelerimize devam ediyoruz. 3 Antalya'da, 1 Muğla'da kayıplarımız var. Bugünler son derece hassas günler.

İmara açılma söylentiler var. Anayasa'nın maddesi, imara konu edilemez, orman alanları daraltılamaz der. Turizmle ilgili tesis yapılacaksa, zaten 40 yıldır, Özal'dan beri bunun şekilleri bellidir. Bunu da istismar etmeyelim. Telef olan hayvanlarımız var. İmha gerekiyor. Tarım Sigortaları bölgede, 1300 sera, 1600 hayvan sigortalı. Zarar görev vatandaşlarımıza kredi borçları, TARSİM borçları etelemesini sağlıyor olacağız. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Bu son derece üzüntü verici. 15 TIR kadar yem dağıtımı söz konusu olacak. Bunları da bugün, yarın vatandaşlarımıza dağıtıyor olacağız. Teknik personellerle hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Bugünler birlik ve beraberliğimizi koruma günüdür. Morali yükseltme günüdür. Orman teşkilatımız ordudan ve polisten sonra Türkiye'de en çok şehit veren kurumdur.

Yangınların sebebi ile spekülasyonlar dolaşıyor. Şu an için sebebiyle ilgili başından beri söylediğim şeyin aynısını tekrar ederecek devam edeceğim. Adli merciler araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığı anda gerekli açıklama yapılır.







