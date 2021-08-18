Son dakika... Beşiktaş, Michy Batshuayi transferini açıkladı
Son dakika... Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea oyuncusu Michy Batshuayi transferini açıkladı.
Beşiktaş, Belçikalı golcü Michy Batshuayi transferini sosyal medyadan paylaşılan video ile açıkladı.
Siyah-beyazlılar, anlaşmaya vardıkları Batshuayi'yi "O, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şey" notu düşerek "Batman" emojisi ile paylaştı.
Belçika Milli Takımı'yla çıktığı 35 maçta 22 gol atan Batshuayi, 2016'da 39 milyon Avro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olduktan sonra Dortmund, Valencia ve Crystal Palace'ta kiralık dönemler geçirdi.
O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 18, 2021
Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb
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