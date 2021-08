Son dakika... Beşiktaş, Michy Batshuayi transferini açıkladı

Beşiktaş, Belçikalı golcü Michy Batshuayi transferini sosyal medyadan paylaşılan video ile açıkladı.

Siyah-beyazlılar, anlaşmaya vardıkları Batshuayi'yi "O, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şey" notu düşerek "Batman" emojisi ile paylaştı.

Belçika Milli Takımı'yla çıktığı 35 maçta 22 gol atan Batshuayi, 2016'da 39 milyon Avro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olduktan sonra Dortmund, Valencia ve Crystal Palace'ta kiralık dönemler geçirdi.

O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!



Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb