Son dakika... 'Bosna Kasabı' lakaplı Mladic'e ömür boyu hapis

08 Haziran 2021 Salı, 17:19

BM savaş suçları yargıçları bugün, eski Bosnalı Sırp ordu komutanı Ratko Mladiç'e verilen soykırım mahkumiyetini ve ömür boyu hapis cezasını onadı. Bir alt mahkemenin kararına yönelik temyiz başvurusunun tüm gerekçelerini ise reddetti.

Bosnalı Sırpların eski lideri hakkında Lahey'de açıklanan karar Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta en sevdiklerini kaybeden kurban yakınları tarafından yakından takip edildi.



1996'da verilen yakalama kararından 16 yıl sonra 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.

"Soykırım" başlığı altında Srebrenitsa'da 1995'te yaşananlardan dolayı suçlu bulunan Mladic'in emrindeki Sırp güçlerinin hedefinin, Srebrenitsa'nın Bosnalı Müslümanlardan temizlenmesi olduğuna hükmedilirken bu hedefin, savaş suçlusu Sırp komutan Radovan Karadzic ile Mladic'in ortak planı olduğu ifade edilmişti.

Bosna'da 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan ve Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulan "Bosna Kasabı" lakaplı Mladic, ICTY'de 6 yıl süren dava neticesinde "soykırım", "insanlığa karşı suç" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Mladic ayrıca 1992-1995 yıllarında Sırp güçleri tarafından kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da sivillere yönelik saldırılar ve 1995'te BM gözlemcilerinin esir alınması olayından da suçlu bulunmuştu.

Hakkındaki karara Temmuz 2017'de itiraz eden Mladic, "adil yargılanmadığını" ve "hakimlerin, hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını" öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.