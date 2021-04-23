Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik görüşme
ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı
BEYAZ SARAY'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Erdoğan ile Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı. Biden, Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı" ifadeleri kullanıldı.
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