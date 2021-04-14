Son dakika gelişmesi... Adana'da balıkçı teknesi battı
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde su alıp batan balıkçı teknesindeki Suat Özacarlı kayboldu, yanındaki arkadaşı Fatih Gözüküçük ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçezi Ayvalı Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde tekneyle baraj gölüne açılan Suat Özacarlı (58) ve Fatih Gözüküçük, balık avının ardından dönüşe geçti. Ancak kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede tekne su almaya başladı.
Özacarlı ve Gözüküçük, kıyıya yüzerek ulaşmak için suya atladı. Durumu fark eden mahalleli de yardım etmek için tekneyle suya açıldı. Mahalleli Fatih Gözüküçük’ü kurtarırken Özacarlı'ya ise ulaşılamadı.
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Suat Özacarlı için arama kurtarma çalışması başlattı. Bu sırada Fatih Gözüküçük, polisin çalışmasını yaşlı gözlerle izledi.
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