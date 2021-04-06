Son dakika gelişmesi... Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif

06 Nisan 2021 Salı, 10:07

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, koronavirüse yakalandı. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, tedavisine evinde devam edildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."