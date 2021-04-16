Son dakika gelişmesi... Emekli amirallere ikinci operasyon
104 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin açıklamasına ilişkin soruşturmasında, 14 şüphelinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.
Odatv'nin haberine göre, açıklamada imzası bulunan bazı emekli amirallerin evinde polis arama işlemi yapıyor.
Sabah saatlerinde başlayan polis araması hakkında konuşan Avukat Hüseyin Ersöz, "Gelen polis, arama yapılacağını ve tebligat sonrasında gideceklerini söylemiş" diye konuştu.
Durumu, "Geçmişte gözaltına alınıp serbest bırakılıp delil bulunamamışken, delil elde etmeye yönelik arama faaliyeti" sözleriyle özetleyen Ersöz, "Gözaltı işlemi olmayabilir yaşları itibariyle, ifadeye çağrılabilirler. Henüz tebligat işlemi gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.
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