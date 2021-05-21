Son dakika gelişmesi... Fatih'te 4 katlı ahşap bina çöktü

Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı ahşap bina çöktü.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2021 Cuma, 13:52
Son dakika gelişmesi... Fatih'te 4 katlı ahşap bina çöktü
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Fatih Cankurtaran'da bulunan 4 katlı ahşap binada yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi.

Binanın boş olduğu belirtilirken inceleme devam ediyor.


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