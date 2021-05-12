Son dakika gelişmesi... MEB'den yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 22:22

29 Nisan’da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’te sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı da 17 Mayıs günüyle ilgili açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama şöyle: