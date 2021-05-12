Son dakika gelişmesi... MEB'den yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı.

AA
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 22:22
Son dakika gelişmesi... MEB'den yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama
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29 Nisan’da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’te sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı da 17 Mayıs günüyle ilgili açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

  • 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.
  • Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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