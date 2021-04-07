Son dakika... Altında son durum: Güncel altın fiyatları belli oldu
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.025,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|454,80
|455,00
|455,80
|456,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.997,00
|3.018,00
|3.004,00
|3.025,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|415,00
|419,00
|416,00
|420,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.929,00
|2.949,00
|2.936,00
|2.956,00
|Yarım Ziynet
|1.465,00
|1.475,00
|1.468,00
|1.478,00
|Çeyrek Ziynet
|733,00
|738,00
|734,00
|739,00
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