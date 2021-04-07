Son dakika... Altında son durum: Güncel altın fiyatları belli oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.025,00 lira oldu.

AA
07 Nisan 2021 Çarşamba, 13:01
Son dakika... Altında son durum: Güncel altın fiyatları belli oldu
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


SALI
ÇARŞAMBA

AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)454,80455,00455,80456,00
Cumhuriyet Ata Lira2.997,003.018,003.004,003.025,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)415,00419,00416,00420,00
Lira(Tam) Ziynet2.929,002.949,002.936,002.956,00
Yarım Ziynet1.465,001.475,001.468,001.478,00
Çeyrek Ziynet733,00738,00734,00739,00



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