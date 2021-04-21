Son dakika... İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
THY Genel Müdürü Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların açıldığını duyurdu.
THY Genel Müdürü Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların açıldığını duyurdu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklamasında "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz" dedi.
?? İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 21, 2021
Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir.
Lütfen seferlerimizi takip ediniz.
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