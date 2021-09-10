Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2021 Cuma, 10:04
Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı.

Türkiye'de işsizlik Temmuz'da yüzde 12 olarak kaydedildi.

Haziran ayında işsizlik yüzde 10,6 olmuştu.

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