Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı.
Türkiye'de işsizlik Temmuz'da yüzde 12 olarak kaydedildi.
Haziran ayında işsizlik yüzde 10,6 olmuştu.
AYRINTILAR GELİYOR...
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