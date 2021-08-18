Son dakika... NATO: Kabil Havaalanı'nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesi... NATO, Afganistan'da Kabil Havaalanı'nda çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:56
Son dakika... NATO: Kabil Havaalanı'nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı
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