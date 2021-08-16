Son dakika... Reuters: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı kontrol etme planını durdurdu

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:29

İki Türk güvenlik kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO'nun çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirme planlarını bıraktığını ancak Taliban'ın talep etmesi halinde teknik ve güvenlik desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynaklardan biri, havalimanındaki "tam kaos" hali nedeniyle "Türk askerlerinin kontrolü ele geçirme süreci otomatik olarak durduruldu" dedi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, "Ancak, Taliban teknik destek isterse, Türkiye havaalanında güvenlik ve teknik destek sağlayabilir" dedi.