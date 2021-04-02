Son dakika... Ümit Özat, FETÖ soruşturmasında 'tanık' olarak ifade verdi

02 Nisan 2021 Cuma, 17:50

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, futboldaki FETÖ yapılanmasına dair yaptığı açıklamalarla geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Özat, bugün davet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek bildiklerini anlattığını açıkladı.

"Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum" diyen Özat, "20 yıl önce olanlar tekrardan yaşanmaya başladı. Tarih tekerrür ediyor, lütfen dikkat" ifadlerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Fenerbahçeli milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Ümit Özat, futboldaki FETÖ etkisine ilişkin tüm kulüplerde örgüt üyelerinin geçmişte ve bugün bulunduğunu söylemişti.

“FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz” diyen Özat, şu çağrıyı yapmıştı:

“Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var, başkanlarda FETÖ'cü var hâlâ, yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ'cü var. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım.”