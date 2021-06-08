Voleybolda filenin sultanları Rusya'yı devirdi
Filenin Sultanları, Rusya karşısında 3-2’lik skorla gülen taraf oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini kentinde düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nin 9. maçında bugün Rusya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, Rusya karşısında 3-2’lik skorla gülen taraf oldu.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın altın setinde Eda, Ebrar, Hande üst üste kazandıkları sayılarla adlarını galibiyete yazdırdılar. Milliler son seti 15-7 kazandı. Böylelikle 9 maçta 8 galibiyet aldık.
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