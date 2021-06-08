Voleybolda filenin sultanları Rusya'yı devirdi

Filenin Sultanları, Rusya karşısında 3-2’lik skorla gülen taraf oldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2021 Salı, 15:31
Voleybolda filenin sultanları Rusya'yı devirdi
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini kentinde düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nin 9. maçında bugün Rusya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, Rusya karşısında 3-2’lik skorla gülen taraf oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın altın setinde Eda, Ebrar, Hande üst üste kazandıkları sayılarla adlarını galibiyete yazdırdılar. Milliler son seti 15-7 kazandı. Böylelikle 9 maçta 8 galibiyet aldık.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler