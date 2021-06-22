Son dakika... Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC
Son dakika gelişmesi... Türkiye'nin geliştirdiği yerli aşıda Faz 3 çalışmaları başladı. Yerli aşının adı ise TURKOVAC olarak belirlendi.
Yerli aşıda faz 3 çalışması başladı.
Yerli aşının adının TURKOVAC olarak belirlendiği bildirildi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk doz uygulamasına canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan şunları söyledi:
"Değerli bilim insanları kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yerli aşılardan üçüncü faza geçen çalışmanın başarılı olmasını diliyorum. Aşı halihazırda en ileri düzeye ulaşmış çalışmadır. Bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer çalışmaların da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum.
Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak için kendi aşımıza sahip olmamız önemlidir. Üçüncü aşamaya geçilen bu aşı ile son dönemece girmiş bulunuyoruz. Aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanıma geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın aşı olarak kendilerini ve yakınlarını koruma sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyorum."
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