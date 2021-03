Sonat Bağcan, “Çağırayım Mevlam Seni” ilahisine klip çekti

09 Mart 2021 Salı, 02:00

“Anadolu Türk şiiri, Yunus Emre ile başlar diyebiliriz. 600 yıl önce insanı sefaletten, yalnızlıktan, ümitsizlikten, sıkıntıdan kurtaracak ebedi çarenin, “sevgi” olduğunu söylemiştir Yunus’un dili, gönlü..

“Bir ben vardır bende, benden içeri” cümlesiyle, çok katmanlı insana, yüzyıllar önce ışık tutmuş; insan-ı kamil boyutundan haberdar etmiştir. Hâlâ ışığıyla ‘yol’umuzu bulmaya çalıştığımız nice değerinden biri, bu toprağın..” diyor Sonat Bağcan... Herkesin bir yolu, bu yola ışık olanı vardır. Bağcan için de Yunus Emre yoluna ışık olanlardan biri...

Bağcan’ın, sözü Yunus Emre’ye, bestesi sanatçıya ait olan ve Sine-i Saf EP’sinde yer alan “Çağırayım Mevlam Seni” adlı ilahi için hazırladığı klip, müzikseverlerle buluştu.

Bizde sanatçı ile bu yolculuğu konuştuk.

- Sine-i Saf Ep’sinin çıkış hikâyesi nedir? Şarkılar nasıl belirlendi?

Aslında bu bir seri. Kavl ve Asvat’tan sonra Sine-i Saf’ta da topraklarımızın aydınlanmış erenlerinin, pirlerinin ve nebilerinin ayak izlerini takip ediyoruz.

Koç Baba, Şarkışla Yöresi’nde, koç katım merasimlerinde okunan, sözleri Pir Sultan Abdal’a ait, bestesi anonim bir deyiş.

Ep’de yer alan, şu an klibi de yayında olan, ilahimiz Çağırayım Mevlam Seni’nin sözleri Yunus Emre’nin, bestesi benden aktı. Hepimizin bildiği Beyaz Giyme Toz Olur Türküsü ise albümlerin yapımcılığını birlikte üstlendiğimiz sevgili eşim Ferit Taneri’nin özel isteği..

- Klibi neden “Çağırayım Mevlam Seni” adlı parçaya çektiniz?

İnsanı, insana ait tüm inançları kucaklayan; her dinde “Yaradan”ın aynı “Yaradan” olduğuna vurgu yapan ve yeryüzünde nereye bakarsan bak, her canlıda ve her cansızda onun tezahürü ile karşılaştığına dair bilince bir davet aslında klibimiz..

Virüs sayesinde, kibir ve cehaletimizin gezegeni ne hale getirdiğine, hep birlikte tanık olduk. Belki kibirlerin yıkılması ve muhtaciyetimizin, acziyetimizin dile gelmesidir, Çağırayım Mevlam Seni...

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni derken, Yunus, yaratımın her parçasında “bir”liği ve yaratımın “öz”ünü görüyor ve sesleniyor. O yüzden ilk klibimiz, bu esere çekildi. Yeri gelmişken Sathmahal Gülistan Yüksek Bilinç Okulu’ndaki tüm dostlarıma, klibe katkılarından ve sponsorluklarından ötürü teşekkür ederim.

- Dün, Dünya Kadınlar Günü’ydü, hafta boyu çeşitli etkinlikler var. Üreten, müzisyen, emekçi bir kadın olarak neler söylemek istersiniz?

Gönlümden ne geliyorsa yapma özgürlüğünü bırakmadığım için ve böyle gönlündekini yapma dirayetini gösterebilen bir aileden geldiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi.

Değişim, dönüşüm, doğurganlık, yaratma dişil enerjinin işidir ve her bireyde mevcuttur!

Siz etkinlik deyince, pandemiden önceki 4 Bağcan Kadını konserlerimiz geldi aklıma; halam Selda Bağcan, Serenad ve Seda, her birimiz kendi tarzımızda ama hep birlikte yaptığımız, çok renkli konserler. En kısa zamanda normale dönüp, o etkinliklere dahil olabilmeyi diliyorum..