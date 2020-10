Sophia Loren’in takdimidir!

16 Ekim 2020 Cuma, 19:55

Sophia Loren, 60 yıla yakın oyunculuk kariyeri boyunca, çarpıcı güzelliğiyle, müthiş oyunculuğuyla ve Cary Grant, Frank Sinatra, Marlon Brando, Gregory Peck, Jack Lemmon, Paul Newman ile oynadığı filmlerdeki dramatik rollerle tanındı.

Onu Hollywood’dan Paris’e, oradan İtalya’ya ve tekrar Hollywood’a ulaştıran hareketli ve farklı oyunculuk serüveninin ardından yabancı bir dildeki performansı sayesinde Oscar kazanan ilk İtalyan film yıldızı oldu.

İkinci Dünya Savaşı’nın İtalyası’nda yoksulluk içinde büyüyen sıska Sophia’nın güzel bir kadına dönüşmesi, bir güzellik yarışmasında derece alması, Hollywood’da çevirdiği ilk film olan Gurur ve İhtiras’ta Cary Grant’la yaşadığı aşk, kendisinden yaşça oldukça büyük Carlo Ponti ile evliliği başta olmak üzere güzel yıldız, anılarını büyük bir içtenlikle paylaşıyor.

Sophia Loren, 20 Eylül 1934 İtalya’nın başşehri Roma’da doğdu. Gerçek adı Anna Sofia Scicolone’dir. Napoli yakınlarında Pozzuoli’de büyükannesinin evinde büyüdü. Anna Maria adında bir kız kardeşi olan Loren ailesiyle 2. Dünya Savaşı boyunca Napoli’de kaldıl Savaş bittikten sonra Pozzuoli’ye döndüler.

Büyükanne Luisa, evlerinin oturma odasını ev yapımı likör servis ettiği bir pub’a dönüştürdü. Annesi Romilda pub’da piyano çaldı, kızkardeşi Anna Maria şarkı söyledi, Sophia da garsonluk yapıp bulaşıkları yıkadı. Böylece geçimlerini sağladılar. Kardeşi Anna Maria, daha sonra faşist İtalyan lider Benito Mussolini’nin oğlu Romano ile evlendi.

Sophia Loren, pub’da çalıştığı dönemlerde Napoli’de bir güzellik yarışmasına katıldı ve finalistler arasına girdi. Bir yıl sonra da Carlo Ponti ile tanıştı. Tanıştıklarında Ponti 37, Loren 15 yaşındaydı.

Sophia Loren, 1949 yılında henüz 15 yaşındayken sonradan evlendiği; İtalyan yapımcı Carlo Ponti ile tanıştı. Onun “QuoVadis” adlı filminde oynayarak sinemaya başladı. Bu dönemde rol aldığı “Toto Tarzan”, “IoSonoIlCapataz”, “Extra” gibi filmlerde gerçek adı Sofia Scicolone’yi kullandı.

1950’lerin sonlarına doğru, Frank Sinatra ve Cary Grant ile başrollerini paylaştığı “Boy on a Dolphin” ve “The Pride and the Passion” adlı filmlerle Hollywood’da yıldızı yükselmeye başladı.

Sophia Loren’in kitlelerle tanışması ise 1953 yılında rol aldığı müzikal “Aida” ile oldu. Bu filmden sonra ününü iyice arttıran Loren “Attila”, “The Gold of Naples”, “Two Nights with Cleopatra” ve “Too Bad She’s Bad” gibi filmlerle zirveye çıktı.

1957 yılından itibaren ABD’ye giderek Hollywood’da çalışmaya başladı. 1961’de Jean Paul Belmondo ile birlikte rol aldığı İtalyan-Fransız ortak yapımı savaş draması “Ciociara-TwoWomen” ile Oscar kazandı.

1961 yılında Kızım ve Ben filmindeki rolüyle Akademi Ödülü aldı.

Pek çok filminin yapımcısı eşi Carlo Ponti’ydi. Çoğu filminde başrolleri 1954’te tanıştığı Marcello Mastroianni ile paylaştı.

2007 yılında 73 yaşında Pirelli takvimi için poz verdi. 2009 yapımı “Nine” adlı müzikal filmde Daniel Day Lewis, Marion Cotillard, Penelope Cruz ve Nicole Kidman ile birlikte rol aldı.

Sophia Loren, 17 Eylül 1957 tarihinde kendinden 22 yaş büyük olan film yapımcısı Carlo Ponti ile evlendi. 1962 yılında boşandılar, ancak 1966 yılında tekrar evlendiler. 10 Ocak 2007 tarihinde eşi ölene kadar evli kaldılar. Carlo Ponti Jr., ve Edoardo Ponti adlarında iki erkek çocukları oldu. Carlo orkestra şefi, Edoardo ise sinema yönetmeni olarak çalışıyor.

Dün, Bugün, Yarın Bütün Hayatım / Sophia Loren / Çeviren: Eren Yücesan Cendey / 368 s.