Sosyal medyada terör operasyonu: 118 gözaltı

01 Şubat 2021 Pazartesi, 16:13

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular ile çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesaplarının yakından takip edildiği ifade edilerek, 01-31 Ocak 2021 tarihleri arasında, FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 2 bin 756, DEAŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 168, PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 2 bin 185 ve diğer terör örgütleri güdümünde faaliyet yürüten 285 olmak üzere 5 bin 394 hesap hakkında çalışma yapıldığı kaydedildi. Şu ana kadar tespit edilen 2 bin 237 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında işlem başlatıldığı belirtilirken, bu hesapları kullanan 118 kişinin gözaltına alındığı ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.