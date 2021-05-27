Soyer bir ilki başardı: 125 milyon Avro’luk imza

27 Mayıs 2021 Perşembe, 17:49

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 70 milyon Avro’luk bütçesiyle kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 Milyon Avro’luk yetkilendirme anlaşması imzaladı.

Dünyada ilk kez bir belediyeye finansman sağlayan AIIB, belediye finansmanı kapısını ilk olarak Ağustos 2020’de Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Projesi için 50 milyon Avro tutarında imzalanan dış finansman anlaşması ile açmıştı. AIIB, Üçyol-Buca Metro Hattı için de 125 milyon Avro tutarında yetkilendirme anlaşması yaptı.

İmza töreni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanı Övünç Özgen, Başkan Danışmanı Onur Eryüce ve AIIB Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovsky, Genel Müdür Supee Teravaninthorn, AIIB Teknik Departman Yöneticisi Gregory Liu, AIIB Kıdemli Yatırım Operasyonları uzmanları Edwin Yuen ile Francisco -Jose Fortuny'nin video-konferansa katılımları ile gerçekleştirildi. Hazine garantisiz 125 milyon Avro tutarındaki yetkilendirme anlaşması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AIIB Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovsky ve Genel Müdür Supee Teravaninthorn tarafından eş zamanlı olarak imzalandı.

SOYER: İZMİR GÜVEN VERİYOR

Pandemiye ve ekonomik krize rağmen, yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Başkan Soyer, “Finansman bulmanın hayli zor olduğu bu dönemde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın saygın finans kurumlarından, son derece uygun koşullarla kredi sağlayabilmektedir. Bu, belediyemizin güçlü mali disiplinine ve İzmir’e duyulan güvenin somut göstergesidir” dedi.

"TRAFİK SORUNU KÖKTEN ÇÖZÜLECEK"

Üçyol-Buca Metro Hattı’nın; çevreci, modern, güvenli, konforlu ve bekletmeyen entegre toplu ulaşım sistemi yolunda çok önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Soyer, şöyle devam etti:

“Dünya çapında ekonomik durgunluk ve salgın nedeniyle finansman bulmanın zorlaştığı 2020-2021 döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi, büyük ölçekli yatırımlarına kararlılıkla devam ederek, yenilikçi yaklaşımlar izleyerek ve şehrin finansman çeşitliliğini artırarak, farklı uluslararası kredi sağlayan kurumlardan uzun vadeli finansman sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. İzmirliler için tarihi önemi olan bu projemiz, vatandaşlarımız için modern, hızlı, çevreye duyarlı, güvenli ve rahat ulaşım sağlayarak trafik sorununu kökten çözecektir. 2020 yılında ilk kez bir belediyeyi finanse eden AIIB ile ilişkilerimizi güçlendirmek, İzmir ve Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Bu işbirliği sayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi AIIB ile Türkiye'deki diğer belediyeler arasında öncü bir ro l üstlenmekte ve bir köprü görevi görmektedir.”

YENİ ANLAŞMALAR YAPILACAK

Başkan Soyer, Buca Metrosu için kısa süre içinde Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de diğer kurumlara benzer vade ve faiz yapılarına sahip yetkilendirme anlaşmalarının imzalanmasını beklediklerini de duyurdu.

İmza töreninde konuşan konuşan AIIB Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovsky, “Geçtiğimiz yıl Narlıdere Metrosu için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 50 milyon Avro dış finansman sağlamıştık. Bu AIIB'nin tarihinde bir belediyeye sağladığı ilk finansmandı. Şimdi de Buca Metro projesi için ikinci kez 125 milyon Avro tutarında dış finansman sağlamaktan ve sizin takımınızla çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. İzmir çok güzel bir şehir. Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci ve sürdürülebilir projesine katkı sağlıyor olmak çok değerli. Bu projenin kentteki 500 bin kişiyi doğrudan etkileyecek olması olağanüstü bir durum. Bu projeyle İzmir halkının yaşam kalitesi artacak. Biz de AIIB olarak sizinle yaptığımız işbirliği ile yeni tecrübeler ediniyoruz ve bunları da diğer ülkelere aktarma imkanı bulacağız. Ekibinizle birlikte bu güzel şehrin yeni projelerinde &cc edil;alışmayı dört gözle bekliyoruz“ dedi.