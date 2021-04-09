Soyer: Canı yananı, mağdur olanı ana gibi kucaklıyoruz

09 Nisan 2021 Cuma, 11:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı'yı makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi'nin esnafa yaptığı desteğe teşekkür amacıyla düzenlenen ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Aydın ve İzmir Kahveciler Esnaf Odası yönetimi de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Devlet babaysa, belediye anadır. Biz ana gibi kucaklamaya çalışıyoruz tüm İzmirlimizi, esnafımızı, özellikle en çok canı yanan ve mağdur olan kardeşlerimizi. Tabi ki tarafımız evladımızdan yana, sahip çıkacağız asli görevimiz bu. Gönül çok daha fazlasını istiyor ama bizim de gerçekten canımız yanıyor. Belediye olarak biz de zor dönemlerden geçiyoruz. Gelirlerimizin iyice azaldığı, giderlerimizin çok arttığı, sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bir tür dayanışmayı gösterebilmek, hiç olmazsa bir nebze olsun can suyu olabilmek. Biz onun derdini taşıdık. Gücümüzü sonuna kadar zorlayarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Felaketleri, krizleri aşmanın tek yolu var; birbirimize sahip çıkmak. Biz aslında çok kuvvetli bir milletiz. Hele İzmirliler birbirine ve kentlerine çok bağlı. Bildiğimiz bir şey var, biz birbirimize sahip çıkarız, derdine ortak oluruz. Gücümüz ne kadarına yeterse” dedi.

İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, destekleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti. Kırdı, “Pandemi dönemi içinde en çok zarar gören kahveci, internet salonu ve çay ocağı esnafımız. Diğer meslek grupları zaman zaman açtılar. Oyun olmadığı için işletmelere kimse gelmiyor. Siz bize destek verdiniz. Desteğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum, esnafın tarafında olmanızdan dolayı” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İzmir Kahveciler Esnaf Odası ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde; pandemi sürecinde işyerleri kapalı kalan kahvehane, kafe, oyun salonlarını kapsayan 2 bin 726 işyeri için detaylı inceleme yaptı. Meclis kararı ile birlikte 699 esnafın bin 250 TL nakdi yardımdan faydalanması uygun görüldü. Kahveci esnafı için 873 bin 750 TL nakdi destek sağlandı. Ödemeler, 31 Mart tarihinde yapıldı.