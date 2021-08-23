Soyer: İzmir'i demir ağlarla örüyoruz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Tramvayı'nda ilk rayların döşendiğini belirterek, “İzmir'i demir ağlarla örüyoruz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Çiğli Tramvayı inşaatındaki çalışmaları inceledi. Evka-5 kavşağında süren imalatlar ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon'dan bilgi alan Başkan Tunç Soyer, bölgedeki çalışmalar kapsamında tramvayın ilk raylarının döşendiğini söyledi. “İzmir'i demir ağlarla örüyoruz” vizyonuyla yola çıktıklarını belirten Soyer, “Bugün o demir rayları montajı başlamış olarak görmek, yüreğimize su serpiyor. Pandemiye rağmen, sıcak havaya rağmen arkadaşlarım hiç aksatmadan çalışmalarını sürdürüyor. Bundan büyük gurur duyuyorum” dedi.
Tramvay araçlarının alımıyla ilgili ihalenin yapıldığını da anımsatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Toplamda 1 milyar 250 milyon lirayı bulacak yatırımdan bahsediyoruz. Ama sağlayacağı faydalar bu rakamın çok daha üstünde olacak. O nedenle gönül rahatlığı ve azimle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Proje tamamlandığında trafiğin rahatlayacağını da belirten Soyer, “Tramvay, bu bölgede yaşayanlara büyük bir konfor sağlayacak. Bütün hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar tramvayı yurttaşların hizmetine sunmak” diye konuştu.
Çiğli Tramvayı inşaatında yaklaşık 200 metrelik ray imalatı yapıldı ve 11 kilometrelik hattın 2 kilometresinde ise kazı çalışmaları tamamlandı. İnşaat kapsamında enerji temini için trafo imalatları devam ediyor.
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