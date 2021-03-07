Soyer: Kadın mücadelesine omuz veriyoruz

07 Mart 2021 Pazar, 13:13

Son yıllarda kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin giderek arttığını söyleyen Soyer, "Bunun arka planında çok geniş ve derinlikli sebepler yatıyor şüphesiz. Belediyemiz, İzmir’i demokrasi ve insan hakları ile anılan örnek bir şehir haline getirmeyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini il genelinde tesis etmeyi ve kadın mücadelesine omuz vermeyi yerel yönetim anlayışının merkezine koydu. Kadın istihdamı başta olmak üzere, kadınların toplumsal yaşamda eşitliğini sağlayacak politikalar geliştirmeye büyük özen gösteriyoruz. Meslek Fabrikası ve Masal Evleri’nde kadın istihdamı öncelikli kurslar düzenliyoruz ve kadın üreticilere destek sağlıyoruz. Tüm bunları yaparken, Belediyemizin yönetim ve istihdam politikasına sirayet eden cinsiyet eşitliği ilkesinden asla taviz vermiyoruz" şeklinde konuştu.

"YOL HARŞTAMIZA BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

Soyer, "Yaşanan tüm baskılara rağmen kadınlar, adalet ve eşitlik mücadelelerini yükseltmeye ve yine toplumsal umudun taşıyıcısı olmaya devam ediyor. Bu değişimi daha da hızlandırarak büyütmemiz çok önemli. Örneğin kadın hareketini desteklemek için Kent Kadın Müzesi’ni kuruyoruz. Burada, ülkemiz ve dünyadaki kadın kuruluşlarıyla ortak projeler ve işbirlikleri geliştireceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğin i yaygınlaştırmak için 'İzmir Yıldızı Ödülü' vermeye başlıyoruz. Kadın çalışmalarındaki iyi örnekleri ön plana çıkararak yerel ve ulusal düzeyde farkındalık yaratılmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALAYACAĞIZ

Çalıştayda Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Başkanı Elvin Sönmez Güler ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer peyzaj mimarlığında toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarının hayata geçirilmesiyle ilgili işbirliği protokolü de imzaladı.