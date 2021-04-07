Soyer, Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Tinca’yı ağırladı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 13:16

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tinca’yı makamında ağırladı. Romanya’nın İzmir Başkonsolosu Mioara Ştefan’ın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Başkan Tunç Soyer pandemi sonrasında iki ülke için de yeni bir dönemin açılmasını umduğunu belirterek İzmir’de yapılan turizm hazırlıklarından söz etti. Büyükşehir’in gerekli kriterleri yerine getiren yeme-içme ve konaklama işletmelerine verdiği Turuncu Çember sertifika programından bahseden Soyer, İzmir’i güvenli bir destinasyon haline getirmek için çalıştıklarını vurguladı. Soyer, “Bu belgeyi alan çok sayıda işletme var. Programın kapsamını da genişleterek havayolu firmalarının da sertifika alabilmesine olanak tanıdık. Böylece Sun Express de Turuncu Çember sertifikası aldı” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Ştefan Alexandru Tinca ise Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin turizm konusunda işbirliği yapabileceğine değinerek “İzmir ile Köstence’nin kardeş kent protokolünü imzalaması için aracılık edebiliriz. Ayrıca kültürel, akademik ve ekonomik anlamda İzmir’in sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteriz” dedi. Başkan Soyer İzmir’de bu yıl düzenlenecek Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Zirvesi ile 2022 yılında yine İzmir’in ev sahipliği yapacağı Terra Madre gastronomi fuarından söz ederek “Sizin her iki organizasyonda da bulunmanızla ilgili bir işbirliği yapmalıyız” dedi.