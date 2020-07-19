Soyer’den 8 bin 500 yıllık “İlk İzmir” çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Tunç Soyer İzmirlileri 8 bin 500 yıl önceki “İlk İzmir’i” ziyaret etmeye çağırdı.

İZMİR / Cumhuriyet
19 Temmuz 2020 Pazar, 17:59
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova’daki Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ni gezdi. Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin’den kazı ve koruma çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Soyer, İzmirlileri Ege tarihine ışık tutan Yeşilova Höyüğü’nü görmeye çağırdı. Başkan Soyer, “Bugün 8 bin 500 yıl önce yaşanmış olan ‘ilk İzmir’i’ ziyaret ettim. Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri kazı başkanı sayın Doç. Dr. Zafer Derin ve ekibinin Bornova Belediyesi ve Büyükşehir Belediyemiz destekleriyle yürüttüğü kazı ve koruma çalışmalarını yerinde dinledim. İzmir’in en eski yerleşim yerinde Ege tarihini yaşayarak öğrenebildiğimiz Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi evrensel standartlarda bir ören yeri” ifadelerini kullandı.

Soyer, Büyükşehir Belediyesi olarak  Yeşilova ve Yassıtepe kazılarına verilen desteklerinin de büyüyerek devam edeceğini söyledi.


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