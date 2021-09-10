Soyer'den 9 Eylül Müzesi müjdesi

10 Eylül 2021 Cuma, 07:15

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nin (APİKAM), 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 99. yıldönümü için düzenlediği etkinliklere katıldı. İzmir'in kurtuluşunu anlatan kitaplardan anılar okuyan Kent Gözlemcisi Orhan Beşikçi, 9 Eylül sürecinin zorluklarından bahsetti. Beşikçi, “9 Eylül kutlamaları, sadece İzmir’de değililk yıllar Türkiye’nin birçok şehrinde kutlanıyordu. 9 Eylül’ün izleri o kadar çok ki. İzmirliler kurtuluş günlerine gerçekten çok önem verirlerdi.Kurtuluş günleri, büyük bir coşku içinde, birşölen havasında geçerdi. Herkes üzerine düşen görevi yapardı. Coşku seli yaşanırdı. Sadece İzmir’in ilçelerinden değil, dışarıdan da insanlar İzmir'e akın akın gelirdi. Otellerde yatacak yer bulunmaz, insanlar parklarda bahçelerde yatıp kalkarlar ama bundan hiç şikâyet etmezdi” dedi.

Beşikçi, o dönemde kutlamalara daha çok insan gelmesi için 9 Eylül’lerde esnafın özel indirimler yaptığını da belirtti. İzmir’de 9 Eylül’ün izlerinin birçok yerde yaşadığını ifade eden Beşikçi, “Şu an Atlas Pavyonu’nda İstiklal Sergisi var. Biz de yıllardır, 9 Eylül’le ilgili bulduğumuz eşya ve objelerle burada sergiler açtık. Artık bizimdaimi bir müzemiz ve sergimiz olmasılazım. Malzeme o kadar çok ki. Büyük Taarruz’da Mehmetçik’in kullandığı süngü burada, zafer kupaları bizde, o dönemde annelerin ve anneannelerin yaptığı 9 Eylül bayrakları burada. Kuvayi Milliye kalpakları,İstiklal Madalyaları bizde. Başkanım Tunç Soyer, biz kendim üzemizi açalım” dedi.

Başkan Tunç Soyer ise Beşikçi’nin bu çağrısına karşılık, “Hiç merak etmeyin, 9 Eylül Müzemizi 100. yılda açacağız” diyerek müjde verdi.