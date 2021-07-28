Soyer'den göçmen yorumu: Herkesin hazmetmesi lâzım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'de bulunan yabancılara yönelik tartışmaların insanlar üzerinden değil sistem üzerinden yapılması gerektiğini belirterek, "Onlar bir biçimde hayatın içerisindeler. Onlarla yaşıyoruz. Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla devam etmeyi öğrenmemiz lazım" dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:09
Soyer'den göçmen yorumu: Herkesin hazmetmesi lâzım
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, FOX TV'de katıldığı programda, Türkiye'deki yabancılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Soyer, “İzmir’de 150 bin civarında göçmen var. Kentsel Adalet Daire Başkanlığı kurduk. Onların gündelik hayatlarında kolaylaştırcı olmak bir sorun yaratılmasına imkan vermemek için çabalıyoruz. Adalet arayışları, sosyal hayata entegrasyonları ne varsa bunlarla ilgilenen birimimiz var." dedi. 

Göçmen sorununun bir sistem sorunu olduğunu, insanlar üzerinden değil sistem üzerinden tartışılması gerektiğini vurgulayan Soyer, "Onlar bir biçimde hayatın içerisindeler. Onlarla yaşıyoruz. Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla devam etmeyi öğrenmemiz lazım” ifadesini kullandı.


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