Soyer'den ilçe belediyelerinin projelerine destek

11 Aralık 2020 Cuma, 12:07

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi’nin bürokrat kadrosuyla birlikte Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği ilçede devam eden projelere ilişkin sunum toplantısına katıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın proje sunumunu izleyen Başkan Soyer, destek olunması gereken konular ve ortak projelerle ilgili üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Dr. Cemil Tugay’a sunumu için teşekkür eden Başkan Soyer, “Hem yapılanlar hem hedefler bağlamında iyi bir vizyon görüyoruz. Çok iyi projeler var. Bu da bizi heyecanlandırdı. Tüm ekibin emeğine sağlık. Yapacağımız işbirliği birçok alanda bu vizyonun meyvelerini vermesine imkan sağlayacak. Moral bulduk” dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay ise Başkan Soyer’e teşekkür ederek “Varlığınız bize güç katarken, vizyonunuz da yol gösterici oluyor. Sizden ilham alıyoruz. Karşıyaka’da çok seviliyorsunuz. Karşıyaka’nın sorunları aşama aşama çözülüyor. Bunda katkınız çok büyük” şeklinde konuştu.

Toplantıda Karşıyaka’daki imar plan değişiklikleri, kentsel dönüşüm, pazar yerlerinin yenileme çalışmaları, bisiklet yolları başta olmak üzere ilçenin sorunları ve devam eden projeler konuşuldu. Başkan Soyer, Cemil Tugay'ın ilçenin iki köyü Yamanlar ve Sancaklı’nın ekolojik köy projesiyle kalkınması ve kentle bütünleştirilmesi konusunda ortak çalışma önerisinin heyecan verici olduğunu söyledi. Başkan Soyer, Kemal Baysak Bulvarı ve Ordu Bulvarı projeleriyle ilgili çalışmaların da hızlandırıldığını belirtti. Kent disiplini konusunda ilçe belediyeleri ile ortak çalışma için bir yol haritası çizilmesi konusunda da destek vereceklerini vurgulayan Soyer, “Pilot uygulama alanı Karşıyaka olsun. İzmir için bir model ortaya koyalım” dedi.