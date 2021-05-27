Soyer'den İzmir Sanal Kitap Günleri'ne davet

27 Mayıs 2021 Perşembe, 13:10

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kültürel devamlılık ilkesi doğrultusunda Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, İZFAŞ işbirliği, Yayıncılar Kooperatifi ve İstanbul Kitapçısı desteğiyle ilk kez İzmir Sanal Kitap Günleri’ni düzenliyor. Kitapseverleri sanal ortamda buluşturacak etkinlik, 28 – 30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Yazarlar ile okurlar www.izmirsanalkitapgunleri.com adresinde buluşacak. Binlerce kitap, birçok yayınevi, önemli yazarlar bu üç günlük süreçte okurlarla bir araya gelecek.

SOYER'DEN DAVET

Başkan Tunç Soyer, herkesi sadece bir tık uzaktaki İzmir Sanal Kitap Günleri’ne davet ederek, “Pandemi nedeniyle imza günlerinden, kitap fuarlarından ve söyleşilerden uzak kaldık. Ama özlemini duyduğumuz kitap fuarı günleri geri geliyor. Çok kıymetli yazarlarımızı okurlarımızın evlerine konuk edeceğiz” dedi.

OKURLAR YAZARLARLA ÇEVRİMİÇİ BULUŞACAK

Ziyaretçiler İzmir Sanal Kitap Günleri’nde üç gün boyunca online söyleşilere canlı olarak katılabilecek. Söyleşiler, gazeteci Özlem Gürses moderatörlüğünde yapılacak. Marksist sosyolog, filozof ve kültür eleştirmeni Sloven Slavoj Zizek, “Dünyayı Felsefeyle Yeniden Anlamak” söyleşisinde Türkiye’den akademisyenler Kurtul Gülenç ve Özgür Emrah Gürel birlikte yer alacak. Sloven filozof Alenka Zupancic ise “Kadın Sorununa Felsefeyle Bakmak söyleşisine ise Zeynep Talay Turner ve Çiğdem Yazıcı eşlik edecek. İngiliz siyasetçi Jeremy Corbyn ilk kez Türkiye’de düzenlenen bir etkinliğe konuk olacak. Corbyn, Hayri Kozanoğlu ve Çiğdem Anad’la “Pandemiyle Derinleşen Küresel Adaletsizlik” söyleşisinde dünya siyasetini yorumlayacak. Nobel Edebiyat Ödüllü yazar O rhan Pamuk ise Edebiyat Buluşmaları'nda yazar Erkan Irmak ile birlikte son kitabı Veba Geceleri'ni anlatacak.

YAZARLAR EVLERE KONUK OLUYOR

Yeni kitapları okurları ile birlikte keşfetmek, hayatın temel sorunlarını edebiyatın ve şiirin ışığında tartışmak üzere yazarlar izleyicilerin evine konuk olacak. Söyleşilerde Ataol Behramoğlu, Aylin Balboğa, Ayşe Kulin, Birhan Keskin, Ece Temelkuran, Ercan Kesal, Figen Şakacı, Hüseyin Yurttaş, Mavisel Yener, Nermin Bezmen, Sema Kaygusuz, Şükrü Erbaş, Zülfü Livaneli gibi bir çok isim yer alacak.

Sosyal medya hesapları ile İzmirTube üzerinden de yayınlanacak söyleşi başlıklarından bazıları şöyle: Çocuk Saati, Edebiyatın İzinde İzmir: Dünden Bugüne, Kolektif Üretim Ekonomisi, Çağdaş Yaşamın İzinde Edebiyat ve İzmir, Şiir İçi Şarkılar, Unutkan Aşk, Pandemiyle Derinleşen Küresel Adaletsizlik, Edebiyat Buluşmaları, Hakikatin Peşinde Medya, Kadın Sorununa Felsefeyle Bakmak, Şairler Söyleşiyor, Kadınlar Vardır, Ülkede Gündem, Mezun Cinayetleri, Doğru Yerden Öğrenelim, Dünyayı Felsefeyle Yeniden Anlamak.

İMZALI KİTAPLAR

İstanbul Kitapçısı, dijital platform destekçisi olarak İzmir Sanal Kitap Günleri boyunca birçok yayınevinin kitaplarını özel indirimlerle okurlara sunacak. Etkinlik kapsamında imzalı kitaplar da okurlarla buluşacak.

Abdullah Aren Çelik, Abdullah Aysu, Anooshirvan Miandji, Ataol Behramoğlu, Aylin Balboa, Ayşe Kulin, Ayşen Şahin, Barış İnce, Barış Muslu, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Betül Dünder, Bilsen Başaran, Birgül Oğuz, Can Şafak, Canan Tan, Egemen Yılgür, Emre Kongar, Ercan Kesal, Erdem Seçmen, Erol Ülker, Fatih Tuncay, Figen Şakacı, Gonca Özmen, Gönül Çatalcalı, Hakan Bıçakçı, Haydar Ergülen, Hidayet Karakuş, Hilmi Yavuz, Hüseyin Yurttaş, İbrahim Varlı, İhsan Eliaçık, Kemal Varol, Lale Laleş, Levent Kurnaz – Gülin Yücel, Mavisel Yener, Mikdat Kadıoğlu, Mine Söğüt, Murat Ağırel, Murat Menteş, Murathan Mungan, Mustafa Balbay, Müge İplikçi, Nermin Bezmen, Sema Kaygusuz, Seyyidhan Kömürcü, Sinen Meydan, Sinem Sal, Şeyhmus Diken, Şölen Kipöz, Şükrü Erbaş, Tayfun Özkaya, Tolga Aydoğan, Tuna Kiremitçi, Yaşar Seyman, Zafe r Aydın, Zeynep Göğüş ve Tarık Tufan kitaplarını okurları için imzalayacak.