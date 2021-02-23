Soylu'ya sorular: Kaçırılan vatandaşlarımızdan kaçı hala terör örgütleri tarafından rehin?

23 Şubat 2021 Salı, 12:15

Irak’ın kuzeyindeki Gara’da terör örgütü PKK’ya yapılan harekat ve şehit edilen 13 vatandaşla ilgili tartışmalar sürüyor.

Operasyonla ilgili kimi hususlar açıklığa kavuşmayı beklemeye devam ederken CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Bülbül, önergesinde Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları yöneltti:

-2015 yılından bu güne kadar kaç askerimiz, polisimiz, ve sivil vatandaşımız terör örgütleri tarafından kaçırılmıştır?

-Kaçırılan vatandaşlarımızdan kaçı gerçekleştirilen operasyonlar sonucu kurtarılmıştır, kaçı hala terör örgütleri tarafından rehin tutulmaktadır?

-Terör örgütlerince kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?



