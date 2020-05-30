Spike Lee: ‘Aşı bulunana kadar sinemaya gitmem’

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:39

Hollywood’un en üretken isimlerinden Spike Lee koronavirüs tehlikesinin devam ettiğini ve bu durum devam ettiği müddetçe sinema salonlarına gitmeye niyetini olmadığını açıkladı.

Vanity Fair’e konuşan Oscar ödüllü senarist ve yönetmen bu yaz çekimlerine başlayacağı yeni filmi “Prince of Cats”in de aşı bulunana kadar ertelendiğini söyledi.

GİTMEYE HAZIR DEĞİLİM



Lee “Ben sinema salonlarına gitmiyorum. Broadway’de oyun izlemeye gitmiyorum. Yankke Stadyumu’nda maç izlemeye gitmiyorum. Korona tam bir kaltak. Korona şaka yapmıyor. Hafife alıp sağda solda takılırsan ölürsün. Ben gitmeye hazır değilim” dedi.



Film çekmenin henüz çok mümkün olmadığını da söyleyen Spike Lee şöyle devam etti: “Artık bir aşk sahnesi nasıl çekilecek mesela, yakınlaşma sahnesi ya da? Yani Saturday Night Live şovu gibi uzaktan kumandayla mı çekeceğiz filmleri? Ben işin içinden çıkamadı. O yüzden şimdilik durduk.”



Lee normalde bu yılki Cannes Film Festivali’nin jüri başkanlığını üstlenecekti ama salgın yüzünden etkinlik iptal edildi.



Spike Lee son filmi "Da 5 Bloods"ın setinde

Spike Lee’nin yeni filmi “Da 5 Bloods” ise 12 Haziran’dan itibaren Netflix’te gösterilmeye başlanacak.

